JEDNAKO AFIRMISATI SARADNJU SA SRPSKOM, FBiH I DISTRIKTOM

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas u Brčkom da, s ciljem bržih i boljih rješenja u BiH, želi da afirmiše saradnju sa entitetskim ministrima i, uvažavajući specifičan status distrikta, sa njegovim koordinatorom u Savjetu ministara.

“Zagovaram, kao ministar, da sva rješenja budu na principu jedan plus jedan plus jedan. A, to je entitet Republika Srpska, enitet Federacija BiH i Brčko distrikt – jednak okvirni dokument na nivou BiH”, rekao je Košarac nakon stastanka sa gradonačelnikom Brčkog Sinišom Milićem i članovima Vlade distrikta.

On je naglasio da će se tako brže dolaziti do boljih rješenja u BiH, kao i da već postoje takvi modeli i potpuna saglasnost njegovih kolega iz entitetskih vlada da nastave kretanje po toj matrici.

Košarac je napomenuo da nema namjeru da od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara pravi bilo kakav centralni organ koji će dati zadatak nižim nivoima.

Košarac je podsjetio da je prethodnih dana imao intenzivne sastanke sa entitetskim ministrima i da na tom ministarskom nivou postoji opredijeljenost da se periodično radi na važnim otvorenim pitanjima, da bi legislativu BiH uskladili sa evropskom, što bi značilo i direktno uključivanje predstavnika Brčko distrikta u taj proces.

