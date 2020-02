I SUTRA HLADNO I SUVO

U BiH i sutra se očekuje prohladno i suvo vrijeme, a poslije podne sunčano uz malu oblačnost u većini predjela.

Ujutro će na dijelu sjevera i sjeveroistoka biti promjenljivo oblačno i hladno sa slabim mrazem, a na istoku pretežno oblačno.

Na planinama i visoravnima mraz će biti umjeren do jak.

Vedro će biti od krajnjeg zapada, preko jugozapada do juga, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus šest do nula, a najviša dnevna od tri do osam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne će duvati slab vjetar, pretežno istočnih smjerova, a tokom dana biće promjenljiv.

/SRNA/