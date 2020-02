SUTRA SUNČANO I TOPLO ZA OVO DOBA GODINE

U BiH sutra će biti sunčano i relativno toplo za ovo doba godine.

Ujutro se očekuje malo do umjereno oblačno, sa maglom oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do podneva se očekuje raslojavanje oblačnosti i razvedravanje, pa će preovladavati sunčano vrijeme, uz malu oblačnost.

Poslije podne i uveče moguće je povećanje oblačnosti u sjevernim i zapadnim krajevima.

Duvaće slab vjetar, južnog smjera, saopšteno je iz Feredalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura vazduha biće od jedan do pet, na planinama od minus četiri stepena, dok će najviša iznositi od 10 do 15, na sjeveru i jugu stepen do dva viša, na planinama od pet stepeni Celzijusovih.

/SRNA/