BRČKO: PERO ZUBAC ODRŽAO KNJIŽEVNO VEČE POSVEĆENO LJUBAVI

U Brčkom je održano književno veče posvećeno ljubavi čiji je gost bio srpski pjesnik Pero Zubac.

Zubac se publici u Brčkom predstavio sinoć svojim “Malim pesmama za Draganu”, posvećenim njegovoj supruzi koja je prerano umrla zbog bolesti.

On je napomenuo da je stihove te pjesme prvu put predstavio javnosti, te da ih je pisao krijući od supruge, kada je osjetio da će da ode.

“To je tužna poema o ljubavi. Sad mi je bilo lakše kada sam je izgovorio. Kada to govorim ja vidim slike, vidim o kome se to radi i onda je to malo otežavajuća okolnost. Inače, onima koji slušaju njima je lakše, jer ne vide sliku”, rekao je Zubac novinarima.

Sa publikom u Brčkom podijelio je i sjećanje na svoje školovanje i ljetovanja u Dalmaciji.

Zubac priznaje da mu je u mladosti smetala popularnost pjesme “Mostarske kiše”, jer je htio da pokaže da dobro piše refleksivnu, duhovnu poeziju.

“Kasnije sam shvatio da to otvara vrata, kao što mi je otvorilo u dvadesetoj godini”, rekao je Zubac.

Zubac je istakao da je ljubav opsesivna tema poezije, da će uvijek biti pjesnika koji će pisati ljubavne pjesme, te da je internet pomogao da poezija opstane.

Nedavno je u Podgorici objavio knjigu sa izborom svoje poezije koja će uskoro biti objavljena i u Sarajevu.

Na književnoj večeri nastupili su i članovi “Srpskog književnog kruga” i Pjevačke grupe “Vijenac”.

Organizator večeri bilo je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” Brčko.

/SRNA/