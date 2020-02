SUTRA BLAGI PAD TEMPERATURE

U BiH sutra će biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, uz blagi pad temperature vazduha i mogućnost kraće kiše ili rosulje na sjeveru.

Jutarnja temperatura iznosiće od dva do sedam, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni Celzijusovih, na jugu stepen-dva veća, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u Posavini i Semberiji jak. Na jugu tokom dana jaka do vrlo jaka bura, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je pretežno sunčano i natprosječno toplo za ovo doba godine. Duva slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar.

