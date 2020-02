SUTRA OBLAČNO I SVJEŽIJE SA PADAVINAMA

U BiH sutra će preovladavati oblačno i svježije, a u drugom dijelu dana u većini predjela očekuju se slabe padavine.

Jutro i prije podne biće umjereno do pretežno oblačno i suvo, a poslije podne će od centralnog pojasa prema jugu biti uslova za pljusak, dok je u višim predjelima moguć slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema večeri i tokom noći, uz novo jače naoblačenje, umjerne padavine će se širiti sa zapada prema centralnim predjelima i istoku.

Duvaće slab vjetar, u noći na planinama pojačan, na jugu tokom dana promjenljiv, a uveče umjerena bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do pet, na jugu do osam, a najviša dnevna između četiri i 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

