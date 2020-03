SUTRA OBLAČNO S KIŠOM

Vjetrovito sa kišm sutra se očekuje u svim krajevima Republike Srpske i Federacije BiH.

Ujutro i prije podne preovladavaće pretežno oblačno i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće oblačno i vjetrovito, poslije podne sa slabom kišom u većini predjela, dok se na jugu biti očekuju umjerene paadavine, a povremeno i kraći pljuskovi. Padavina će biti u toku večeri i noći.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na momente pojačan, do kraja dana u slabljenju.

Jutarnja temperatura vazduha na zapadu biće od jedan do sedam, na planinama od minus šest, a najviša dnevna od četiri do osam, na sjeveru i jugu od 10 do 16, na planinama od nula stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

/SRNA/