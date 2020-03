AKO SE KOMISIJA NE USAGLASI O RUSKIM LIJEKOVIMA, DIREKTOR ĆE ODLUČITI

Direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandar Zolak saopštio je da će pokušati da apeluje da članovi Komisije za lijekove dođu do zajedničkog stava o registraciji lijekova, a ako se to ne dogodi, sam će donijeti odluku, uvažavajući stručnu argumentaciju, procedure i ovlaštenja propisane zakonom.

Prema njegovim riječima, uvidom u zapisnik sa posljednje sjednice Komisije za lijekove, na kojoj je bilo riječi o registraciji lijekova kompanije “Biokard” iz Rusije, može se zaključiti da je došlo do podjele prilikom diskusije o ekspertskom mišljenju, a koje je Komisija tražila da se izradi na predzadnjoj sjednici, saopšteno je iz Agencije.

“Budući da takav stav, odnosno neuvažavanje zahtijevanog mišljenja, sa jedne strane obesmišljava svrhu postojanja Liste eksperata Agencije, a sa druge strane otežava i dovodi u pitanje buduće funkcionisanje procedure registracije lijekova, u narednom periodu ću pokušati da apelujem na članove da dođu do zajedničkog stava po predmetnom pitanju”, navodi se u saopštenju.

Zolak je naveo da će ukoliko ti pokušaji ne urode plodom na narednoj sjednici/sjednicama Komisije, biti prinuđen da odluku donese samostalno, uvažavajući stručnu argumentaciju kao i procedure i ovlašćenja propisane Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima.

