SUTRA U NIŽIM PREDJELIMA KIŠA, NA PLANINAMA MOGUĆ SNIJEG

U BiH sutra se očekuje pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme sa slabom kišom u centralnim i sjevernim predjelima, dok je na planinama moguć snijeg.

Jutro će biti oblačno, na sjeveru sa slabom kišom, a u centralnim predjelima je moguća susnježica, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće pretežno oblačno i dalje uz slabe padavine u centralnim i sjevernim predjelima, u nižim sa slabom kišom, a u brdovitim i na planinama moguć je slab snijeg.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od jedan do pet, na jugu do osam, a najviša dnevna od pet do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

/SRNA/