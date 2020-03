SUTRA SUNČANO, UVEČE NAOBLAČENJE

U BiH sutra će preovladavati sunčano vrijeme, a novo naoblačenje će uslijediti uveče.

Ujutro će biti vedro ili uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku pretežno oblačno.

Magla je moguća oko rijeka, po kotlinama i na visoravnima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće sunčano i ugodno, a prema večeri će uslijediti novo naoblačenje sa zapada.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus četiri do dva, a dnevna od šest do 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, na jugu umjerena bura, a poslije podne u skretanju na južni.

/SRNA/