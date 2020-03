SUTRA OBLAČNO SA PADAVINAMA

U BiH sutra se u nižim krajevima očekuje kiša, na planinama slab snijeg, a bez padavina jedino će biti sjeverni i južni krajevi.

Ujutru će u nižim centralnim i istočnim krajevima mjestimično padati slaba kiša, a na planinama u centralnom pojasu slab snijeg. Poslije podne i krajem dana moguć je prestanak padavina u većini predjela, uz djelimično razvedravanje, dok će u višim krajevima i dalje biti uslova za mjestimično provijavanje snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha na sjeveru i jugu od jedan do pet, na planinama od minus tri do nula, a najviša dnevna od tri do osam, na jugu oko 11, u planinama od minus jedan stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu tokom prijepodneva slaba do umjerena bura.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, a u većini krajeva padala je kiša.

/SRNA/