DODIK: POSLJEDICE EPIDEMIJE NA EKONOMIJE ĆE BITI DRAMATIČNE

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su zaustavljeni svi projekti koji su se vodili sa kineskim kompanijama, te ocijenio da će posljedice zbog virusa korona biti dramatične na ekonomije svih zemalja.

Dodik je istakao da je veoma važna pravovremena reakcija kada je riječ o virusu korona, što je u Srpskoj učinjeno kao i u Srbiji.

On je istakao da vlasti svake države reaguju na pravi način, jer su najgore spekulacije.

“O tome može da se priča kao fenomenološkoj pojavi, koja je ujedinila svijet”, rekao je sinoć Dodik za Televiziju Pink.

On je napomenuo da su u Srpskoj registorvana tri slučaja oboljelih.

Govoreći o auto-putu prema Srbiji kao kapitalnom projektu, Dodik je ocijenio da je interes Turske da učestvuje u finansiranju izgradnje auto-put kroz BiH da skine etiketu da podržava samo jednu stranu u BiH već sve.

Dodik je rekao da su kada je riječ o auto-putu koji će spojiti Republiku Srpsku i BiH sa Srbijom potpisani međudržavni sporazumi.

“To je kružni tok koji smo predvidjeli kroz dogovor sa Turskom, od Višegrada do Istočnog Sarajeva to je ono što ide kroz Republiku Srpsku, onda ide kroz Sarajevo do Tuzle i dalje koliko traje Federacija, a ostali dio je od Brčko distrikta do granice sa Srbijom”, podsjetio je Dodik, te napomenuo da se u Srpskoj provodi proces projektovanja i priprema zemljište.

