PARASTOS ZA UBIJENA 43 SRPSKA BORCA IZ GRBAVICE

Na pravoslavnom groblju u naselju Grbavica kod Brčkog juče je služen parastos za 43 pripadnika VRS iz tog kraja, među kojima je i 13 boraca koje su 8. marta 1993. godine u Boderištu zarobili i masakrirali pripadnici takozvane Armije BiH.

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da je to bio jedan od specifičnih ratnih zločina, jer je masakriranje srpskih boraca vršeno i postmortalno do te mjere da ih porodica nije mogla odmah identifikovati.

“Kada to imate u vidu, možete da pretpostavite koji je to stepen mržnje svakog oblika destrukcije i šta bi bilo da se nismo, ne daj Bože, organizovali i da nismo spriječili njihove horde koje su imale namjeru, ne samo da nas protjeraju sa ovih prostora, nego da nas i biološki i fizički unište”, rekao je Savčić novinarima.

Predsjednik brčanskog Udruženja porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske Jovan Pudić naglasio je da postoji bezbroj dokaza za ovaj zločin, te da su samo još tri direktna počinioca živa.

“U posljednjih 10 godina vršena su istraživanja i prikupljani dokazi da bi 30. decembra prošle godine Tužilaštvo podnijelo optužnicu za devet okrivljenih, koju je Sud prihvatio za njih pet. Prvo ročište bilo je 20. januara, a na osnovu informacija koje smo dobili iz Tužilaštva, očekuje se da krajem ovog mjeseca počne i prvo suđenje”, istakao je Pudić.

