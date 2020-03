SUTRA UMJERENO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 21 STEPEN

U BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu do 21 stepen Celzijusov.

Ujutru i prije podne biće pretežno vedro i sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, osim zapadnih, sjeverozapadnih predjela gdje će doći do postepenog povećanja oblačnosti.

Tokom dana očekuje se širenje oblačnosti prema sjeveroistoku, centralnom pojasu, a zatim na istok, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne na sjeverozapadu, a uveče i u noći u većini predjela biće uslova za prolaznu kišu.

Prije podne duvaće slab jugozapadni vjetar, a poslije podne slab do umjeren sjeveroistočni. U drugom dijelu dana na sjeveroistoku su mogući jaki udari vjetra.

Jutarnja temperatura biće od četiri do deset, na jugu od devet do 13, a dnevna od 15 do 21 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/