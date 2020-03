PROMJENLJIVO OBLAČNO I TOPLO

U BiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni Celzijusovih.

Ujutru i prije podne biće pretežno vedro i sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, a u sjevernim predjelima doći će do postepenog povećanja oblačnosti.

Tokom dana oblačnost će se širiti prema centralnom pojasu, dok će na jugoistoku i jugu i dalje biti pretežno sunčano, saopšteno je iz Reepubličkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i uveče u većini predjela očekuje se prolazna kiša, uglavnom na sjeveru. Na jugu će biti suvo uz promjenljivu oblačnost. Padavin eće prfestati do sutra ujutro.

Prije podne će duvati slab vjetar južnog smjera koji će poslije podne promijeniti smjer na istok i sjeveroistok, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/