SUTRA DALJI PAD TEMPERATURE, PONEGDJE KIŠA I SNIJEG

U BiH sutra se očekuje dalji pad temperature, pa je prije podne u višim predjelima moguć snijeg, a kiša u nizinama.

Ujutro će u većini krajeva preovladavati oblačno vrijeme, na sjeveru će biti suvo, a slabe padavine moguće su u ostalim krajevima, kiša u nižim, snijeg u višim, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Oko podneva na sjeveru će biti sunčanih intervala, na jugu oblačno, a u krajevima gdje je bilo padavina doći će do njihovog jenjavanja.

Tokom dana doći će do smanjenja oblačnosti i razvedravanja na sjeveru, zapadu i jugu gde će biti sunčano do kraja dana, a na krajnjem istoku promjenjivo oblačno uz sunčane periode.

Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, na jugu Hercegovine jak.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do šest, na jugu od osam, na planinama od minus dva, a najviša dnevna od šest do 11, na jugu do 13, u planinama od tri stepena Celzijusova.

Toplije vrijeme sa temperaturom vazduha do 18 stepeni, ponegdje i višom, ponovo se očekuje od ponedjeljka, 16. marta.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme.

/SRNA/