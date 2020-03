PRIPADNICI POLICIJE BRČKO DISTRIKTA REAGOVALI NA NEPOŠTIVANJE PRAVILA IZOLACIJE

Na osnovu naredbe o uvođenju zabrane kretanja u periodu od 21.00 do 05.00 sati na prostoru Brčko distrikta BiH, koju je Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH usvojio dana 22.03.2020. godine, policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su postupali samo sa upozorenjima.

Tako je dana 22.03.2020. godine u toku perioda zabrane kretanja zabilježen događaj da su pripadnici Granične policije nakon izdatih rješenja o izolaciji od strane sanitarnih inspektora, pustili četiri lica na područje grada, a da o tome nisu obavijestili Policiju Brčko distrikta BiH. Odmah po saznanju policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su preduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti i osigurali da ova lica budu smještena u kućnu izolaciju uz upozorenja da se pridržavaju iste. Međutim, provjerom poštivanja rješenja o izolaciji jutros 23.03.2020. godine policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH na adresi stanovanja nisu zatekli tri od navedena četiri lica, te će protiv J.H. rođenog 1979. godine u Brčkom, H.M rođenog 1983. godine u Brčkom i A.T. rođenog 1985. godine u Sarajevu biti preduzete sve zakonom predviđene mjere.

U cilju omogućavanja kretanja lica u vremenskom periodu od 21.00 do 05.00 sati, a koji su izuzeti od zabrane kretanja, sva pravna lica u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama, obavezna su da Policiji Brčko distrikta BiH dostave spisak zaposlenih koji rade u smjenama na mejl okc@policijabdbih.gov.ba.

Policija Brčko distrikta BiH upozorava stanovništvo da od večeras neće imati toleranciju prema prekršiocima naredbe o zabrani kretanja i poziva sve da se pridržavaju iste.