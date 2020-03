ANGAŽMANOM ŽELJEZNICA OSIGURANA PROIZVODNJA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA U BRČKOM

Vanredno stanje značajno je uticalo na mogućnost nesmetanog kretanja roba, što je dovelo do ugrožavanja doprema sirovina koje su osnovni uslov za kontinuiranu proizvodnju. Odlična međusobna saradnja i angažman željeznica Federacije BiH i Republike Srpske uspješno je osigurala nesmetan promet sirovine izmedju Luke Ploče i Agroindustrijskog kompleksa Brčko.

„Zahvaljujući g. Džafiću koji ispred Željeznica FBiH, i g. Gligoriću koji ispred Željeznica RS-a mobilizuju sve raspoložive tehničke i ljudske resurse i čine ogromne napore da obezbijede isporuke roba u fabrike širom BiH, proizvodnja šećera u Brčkom nije ugrožena, a sirovina iz Luke Ploče se željeznicom doprema u jedinu rafineriju šećera u zemlji“ rekao je Ekrem Hanić, potpredsjednik Uprave STUDEN Holdinga i direktor logističke kompanije BELISAR.

Hanić naglašava i da su se željeznice stavile na potpuno raspolaganje svojim partnerima, te su uspješno pokrile veliki izazov u kretanju roba koji je nastao prekidanjem ili otežavanjem mnogih lanaca snabdijevanja.

„Uprkos tome što naši vozači ne izlaze iz kamiona i tako dovoze hranu, sirovinu i druge neophodne materijale u BiH, transport drumskim saobraćajem je veoma otežan, a kolone na granicama su kilometarske. To dovodi do kašnjenja isporuka, a samim tim i do odstupanja u planovima proizvodnje i snabdijevanju tržišta. Stoga, ovakav odgovor Željeznica Federacije i RS-a je donio veliko olakšanje u izvršavanju logističkih zadataka, te sigurnost u proizvodnji osnovnih namirnica kao što je šećer. Takođe, saradnja sa Lukom Ploče i Hrvatskim željeznicama je odlična, i oni su svojom organizacijom dorasle ovim kriznim vremenima.“ istakao je Hanić.

Produbljivanjem saradnje, uvezivanjem međunarodnih putanja i spremnom reakcijom na nastalu situaciju Željeznice, Luke i logističke firme osiguravaju stabilnost snabdijevanja Bosne i Hercegovine i zemalja u okruženju.