MILIĆ: POKRENUTA JE PROCEDURA ZA NABAVKU APARATA ZA TESTIRANJE NA KORONA VIRUS

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić kazao je danas na sjednici Kriznog štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH, da je stanje još uvijek pod kontrolom i da nema posebno zabrinjavajućih detalja ili podataka, te istakao da je pokrenuta i određena procedura za nabavku aparata za testiranje na virus korona. On je dodao da je jako važno da su po skraćenim procedurama pokrenute i nabavke CT aparata naglašavajući da je Agencija za javne nabavke dala preporuku da se u ovim okolnostima mogu raditi i takve vrste javnih nabavki.

“Mislim da je to dobra vijest i već danas su pokrenute procedure oko nabavke aparata koji bi mogao biti instaliran i u upotrebi na prostoru Brčkog. To nam je bitno, ne samo s aspekta preporuka da se na taj način vrši ili rješava ovo pitanje, eventualno lica koja imaju simptome ili postoji bilo kakva sumnja da su zaraženi korona virusom, već i zbog činjenice da ćemo na taj način moći da vršimo i trijažu. To nam je neophodan uslov da bismo uspostavili karantinski sistem kako bismo lica koja ulaze na prostor Distrikta iz inostranstva mogli da kroz testiranje smiještamo u karantin za osobe koje su negativne i gdje bi boravile 14 dana”, kazao je Milić.

Milić je naglasio da se iako većina građana pridržava propisanih naredbi u cilju prevencije širenja epidemija virusa korona, postoje neodgovorni pojedinci koji prijete da ugroze sve aktivnosti Kriznog štaba, a najveći problem predstavljaju oni koji krše naredbe o izolaciji.

“U ovom konkretnom slučaju radi se o mjerama izolacije. U ovoj situaciji u pitanju je javni interes i on je iznad ličnog interesa. Cilj nam je da ta lica i pored onih zakonskih i drugih sankcija, koje će svakako snositi, budu i na taj način stigmatizirana. Ne radi se ovdje o kršenju ljudskih prava, ovdje ljudska prava krše oni koji se ne pridržavaju mjera i naredbi. Razmatramo i mogućnost da stavimo na raspolaganje još jedan objekat u koji bi se smještala lica koja krše mjere izolacije”, kazao je Milić.