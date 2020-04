SUTRA SUNČANO I TOPLIJE

U BiH sutra će preovladavati sunčano vrijeme, uz porast dnevne temperature vazduha.

Jutro će biti vedro i sunčano sa slabim do umjerenim, a na planinama jakim mrazem, dok će malo više oblaka biti na istoku, a oko rijeka i na visoravnima moguća je magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Krajem dana biće promjenljivo oblačno u južnim i istočnim predjelima.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus pet do nula, a najviša dnevna od osam do 13, na sjeveru do 15 stepeni Celzijusovih.

/SRNA/