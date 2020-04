TRAMP O RUSKOJ POMOĆI: VEOMA LIJEP PUTINOV GEST (VIDEO)

Prema posljednjim podacima, u SAD je broj zaraženih koronom premašio 245.500 ljudi

Američki predsjednik Donald Tramp zahvalio je Rusiji na upućenoj medicinskoj opremi, koje će pomoći da se spase životi Amerikanaca pred naletom pandemije koronavirusa. Tramp je to ocijenio kao veoma lijep gest.

- To je veoma lijep gest predsjednika Vladimira Putina. Rekao sam da ću prihvatiti njegovu pomoć. Uopće me ne brine Rusija i propaganda, nimalo. Prihvatio sam mnogo medicinske opreme visokog kvaliteta. To može spasiti mnogo života, i uvijek bih je prihvatio – izjavio je Tramp na pres-konferenciji govoreći o isporuci ruske pomoći.

U Njujork je 2. aprila sletio avio A-124 (Ruslan) sa medicinskom opremom koju je uputila Rusija. Ambasador Rusije u SAD Anatolij Antonov ranije je saopćio da Rusija šalje opremu, sredstva za dezinficiranje, naočare, maske i respiratore.

On je istaknuo da je međunarodna saradnja u borbi s koronavirusom neophodna, jer se nijedna zemlja ne može samostalno izboriti sa pandemijom.

Prema posljednjim podacima, u SAD je broj zaraženih koronom premašio 245.500 ljudi, od čega je više od 6.000 umrlo. Ukupan broj zaraženih u svijetu je premašio milion ljudi.

VIDEO https://www.facebook.com/AJBalkans/videos/3576083775800059/?t=0

/AVAZ/