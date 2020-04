SUTRA PRETEŽNO SUNČANO UZ PORAST TEMPERATURE

U BiH sutra će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, uz postepeni porast temperature.

Ujutro će biti vedro i sunčano, u centralnim krajevima uz malu do umjerenu oblačnost, a slab mraz je moguć u nižim predjelima na planinama i visoravnima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće pretežno sunčano uz postepeni porast temperature.

Jutarnja temperatura će iznositi od minus četiri do tri, a najviša dnevna od osam do 14, na jugu i sjeveru do 16 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjeverni, a na jugu Hercegovine prije podne jaka bura.

/SRNA/