ЧЕСТИТКА ПРЕДСЈЕДНИКА И ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ПОВОДОМ ВАСКРСА

„Свим грађанима Брчко дистрикта БиХ православне вјере честитамо Васкрс.

Желимо да овај велики православни празник дочекате и прославите у здрављу, благостању, духовној и породичној срећи. Нека вам радост Христовог васкрсења не помути тешко вријеме кроз које пролазимо, у коме нисте могли да се окупите са свим члановима ваших породица, пријатељима и комшијама и нека вас оснаже универзалне поруке добра овог великог празника.

Христос Васкрсе!“

Потпредсједник Скупштине Предсједник Скупштине

Иво Филиповић Есед Кадрић