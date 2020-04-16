ЧЕСТИТКА ПРЕДСЈЕДНИКА И ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ПОВОДОМ ВАСКРСА

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April 16, 2020 Objavio U Brčko distrikt, Nekategorisano, Vijesti Komentari su isključeni

Свим грађанима Брчко дистрикта БиХ православне вјере честитамо Васкрс.

Желимо да овај велики православни празник дочекате и прославите у здрављу, благостању, духовној и породичној срећи. Нека вам радост Христовог васкрсења не помути тешко вријеме кроз које пролазимо, у коме нисте могли да се окупите са свим члановима ваших породица, пријатељима и комшијама и нека вас оснаже универзалне поруке добра овог великог празника.

Христос Васкрсе!“

 

Потпредсједник Скупштине                                                Предсједник Скупштине

Иво Филиповић                                                                   Есед Кадрић

 

 

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