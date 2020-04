PRIVREMENA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA ZBOG REKONSTRUKCIJE LOKALNOG PUTA DONJI RAHIĆ – VUKŠIĆ

Na osnovu zakonskih ovlaštenja, Policija Brčko distrikta BiH izdala je Rješenje o privremenom obustavljanju i zabrani saobraćaja za sva vozila na lokalnom putu L1 Grbavica – Ulice – Seonjaci kroz Donji Rahić i Vukšić u periodu od 16.04. do 18.04.2020. godine.

Privremena obustava i zabrana saobraćaja će se provoditi u vremenskom intervalu od 07.00 do 17.00 sati zbog rekonstrukcije lokalnog puta L1 dionice kroz Donji Rahić i Vukšić. U navedenom vremenskom periodu saobraćaj će biti regulisan uz pomoć adekvatnih barijera ili saobraćajne signalizacije, uz upute od strane izvođača radova i uz saglasnost i asistenciju policijskih službeniika Policije Brčko distrikta BiH, te preusmjeravan postojećim alternativnim putnim komunikacijama i to: regionalnim putem R.460 Brčko – Cerik, kao i lokalnim putem L7 Ulice – Vitanovići – Bukvik.