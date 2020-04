SAD SE SPREMAJU NA OTVARANJE U TRI FAZE

Ako ne počnemo sa otvaranjem, poludićemo – poručio je predsednik Tramp ukazujući na porast alkoholizma, narkomanije, kućnog nasilja i mentalnih problema nacije zbog višenedjeljnog ograničenja kretanja. Iako je epidemija virusa korona na vrhuncu u SAD pripreme za otvaranje države počinju, a američki predsjednik najavljuje da će to ići mnogo brže nego što mnogi misle. Proces će nositi same države iz asistenciju federalnih vlasti, a neke od država mogle bi da krenu sa otvaranjem, odnosno ukidanjem restrikcija kretanja do kraja aprila.