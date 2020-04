SUTRA SUNČANO, TEMPERATURA DO 27 STEPENI

U BiH sutra se očekje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i najvišu temperaturu do 27 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti ugodnija temperatura, uz malu do umjerenu oblačnost na jugozapadu i zapadu, a vedro u ostalim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se uglavnom sunčano, poslije podne i toplo vrijeme.

Duvaće slab zapadni i jugozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha biće između dva i sedam, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 27 stepeni, sapšteno je iz Federalnog hidrometorološkog zavoda.

/SRNA/