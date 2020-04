NA VASKRS VEOMA TOPLO

Na Vaskrs će u BiH biti sunčano i veoma toplo vrijeme.

Ujutro će preovladavati pretežno vedro, a na jugu promjenjivo oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promjenjivo oblačno i veoma toplo, ali se poslije podne očekuje postepeno naoblačenje na zapadu i sjeveru gdje će postojati uslovi za mjestimičnu kišu i pljuskove.

Uveče i u noći na ponedjeljak, 20. april, u većini predjela biće oblačno sa povremenom slabom kišom.

Prije podne duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana pojačan jugozapadni, poslije podne u skretanju na sjeverne smjerove, umjeren do jak.

Jutarnja temperatura vazduha od osam do 13, na planinama od pet, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 20 do 25, na sjeveru i sjeveroistoku do 27, na istoku i stepen dva više, u planinama od 15 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava vedro vrijeme.

/SRNA/