DR EDNAN DRLJEVIĆ: PUŠTANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA JE POSLEDNJE ŠTO TREBA UČINITI

Vrlo brzo će doći vrijeme popuštanja restriktivnih mjera u Bosni i Hercegovini uvedenih zbog koronavirusa, međutim, mi moramo da uradimo neke statističke analize, jer ne možemo odluke donositi tek tako, poručio je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) prim. dr. Ednan Drljević, načelnik Odjela za infektivne bolesti Kantonalne bolnice Zenica i član Upravnog odbora Asocijacije infektologa u BiH.

“Po tim statističkim analizama treba da vidimo koliki je taj naš procenat moguće zaraženosti u BiH. Ako je to ispod jedan posto, odnosno ako je to 0,8 posto kao u Hrvatskoj ili Njemačkoj, onda bi mogli donijeti odluke o popuštanju pojedinih mjera. Međutim, ja preporučujem i Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Kriznom štabu, i epidemiolozima u Bosni i Hercegovini, da ako ne mogu te analize oni da urade, neka im neko to uradi iz inostranstva. I na osnovu toga da se smanjuju mjere”, istakao je dr. Drljević.

/N1/