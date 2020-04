SUTRA PROMJENLJIVO OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA

U BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz dnevnu temperaturu do 26 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno vedro i sunčano, sa malo oblaka, a tokom dana očekuje se umjerena oblačnost i suvo. Jedino na jugozapadu i zapadu će postojati uslovi za kratkotrajni pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Popodne i prema večeri doći će do povećanja oblačnosti sa zapada, pa je uveče i u noći na jugozapadu i jugu moguć po koji pljusak. U većini predjela ostaće suvo i toplo.

Duvaće umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, u planinskom lancu Dinarida i pojačan.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od sedam do 12, na jugu do 15, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusovih, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/