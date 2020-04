SUTRA KIŠA U VEĆINI KRAJEVA

U BiH sutra će biti pretežno oblačno, u većini krajeva sa kišom.

Ujutro će u većini predjela biti pretežno oblačno, na sjeveru sa sunčanim intervalima, a mjestimična kiša i po koji pljusak su mogući u južnoj polovini zemlje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana na istoku i jugoistoku pljuskovi uz grmljavinu, lokalno i jači. Na sjeveru kasnije poslije podne i prema večeri, takođe, sa pljuskovima.

Vjetar će biti umjeren do jak, južni i jugozapadni, na planinskom lancu Dinarida veoma jak.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od osam do 14, na jugu do 16, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusova, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/