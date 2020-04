TEGELTIJA: MJERE MEĐU ENTITETIMA NISU DOBRO USAGLAŠENE

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da mjere koje se predlažu u vrijeme epidemije virusa korona u Republici Srpskoj i Federaciji BiH nisu do kraja usaglašene i da se realizuju na različite načine.

Tegeltija je istakao da bi bilo dobro da postoji veći stepen saradnje u predlaganju mjera između vlada entiteta, ali i vlada kantona.

“Federacija se opredijelila za `korona zakon` i u njemu se nalazi dosta oblasti. Opredijelili su se da pomognu privredne subjekte, da im se plate porezi i doprinosi, a pitanje minimalnih plata su prebacili na kantone u Federaciji BiH”, rekao je Tegeltija novinarima.

On je pojasnio da se to otprilike svodi na činjenicu da kantoni treba da plate 520 KM, a Vlada FBiH 250 KM, te da smatra da to nije “fer ponuda”.

“Oni koji imaju veći kapacitet ispada da treba da plate duplo manje obaveza”, konstatovao je Tegeltija.

Predsjedavajući Savjeta ministara ocijenio je da se Vlada Republike Srpske opredijelila za ispravniji i finansijski zahtjevniji potez prema privredi.

“To će sasvim sigurno privrednicima dobro doći, ali to su mjere na prvi udar, mjere u prvom koraku. Borba protiv virusa korona ne traje jedan dan i jedan mjesec. Prave mjere i najveća odgovornost tek će da uslijedi. Ovo je maraton”, naglasio je Tegeltija.

Odgovarajući na pitanje da li plate u institucijama BiH treba smanjiti, Tegeltija je rekao da je svoj stav iznio i na sjednici Predsjedništva i da smatra da će i sa povećanjem plata koje su planirane policajcima novim budžetom, policajci i vojnici zaposleni u institucijama BiH imati manja primanja od policajaca zaposlenih u Federaciji BiH, pa i od pollicajaca zaposlenih u Vladi Republike Srpske.

“Povećanjem te plate ne bi dostigle nivo plata koje imaju njihove kolege u entitetima. Moj stav je da ne treba povećavati plate u ovom trenutku, ali da je nivo plata ljudi koji nisu funkcioneri zaista mali i da ih ne treba smanjivati”, smatra Tegeltija.

Govoreći o javnim nabavkama, Tegeltija je naveo da je to složen proces i da ga je teško sprovoditi u novonastalim uslovima.

“Ali, nema niko pravo da to zloupotrebljava. Ključno pitanje je cijena i ako je neko finansijski zloupotrijebio proces javnih nabavki, zaista je problem. Važno je da se određene stvari nabave na vrijeme i po prihvatljivim cijenama, ali čini mi se da nije sve bilo tako i evo imamo najave rada tužilaštava o ovim pitanjima”, rekao je Tegeltija.

