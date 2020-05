UDRUŽENJE NAVIJAČA “CRVENE ZVEZDE” POMAŽE NAJSTARIJIM ČLANOVIMA

Udruženje navijača “Crvene zvezde” iz Brčkog uručilo je danas pakete pomoći sa osnovnim životnim namirnicama i suvenirima dvojici najstarijih članova iz tog grada, a pakete je donirao beogradski Fudbalski klub “Crvena zvezda”.

Sekretar Udruženja Pero Rikanović istakao je da je riječ o humanitarnoj akciji Fudbalskog kluba “Crvena zvezda” i kompanije “Mocart bet” koja se pod nazivom “Karavan pomoći” sprovodi širom Srbije i Republike Srpske.

“Za Republiku Srpsku stiglo je 17 paketa. Pomoć se dijeli najstarijim članovima kluba”, rekao je Rikanović novinarima.

On je napomenuo da će članovi Udruženja, u saradnji sa FK “Crvena zvezda”, u Brčkom sprovesti i akciju dobrovljnog davanja krvi pod nazivom “Crveno-bela krv”, te da je to planirano do kraja godine.

/SRNA/