PREMINUO SINIŠA KISIĆ PRVI GRADONACELNIK BRČKO DISTRIKTA

Sinoć je u brčanskoj Bolnici nakon duge i teške bolesti u 66. godini života preminuo Siniša Kisić prvi gradonačelnik Brčko distrikta,potvrđeno je iz Kabineta gradonačelnika Brčko odistrikta.

Kisić je rođen 1954. godine u Brčkom, diplomirani je ekonomista. Tako je od 1986. do 1990. godine radio kao komercijalni direktor radne organizacije “Velma” OOUR “Tekstil” Brčko. Od 1992. godine prelazi u državne institucije. Tako je bio sekretar za privredu u izvršnom odboru Skupštine opštine Brčko i to od 1997. do 1999. godine. Nakon toga dolazi na funkciju predsjenika izvršnog odbora – gradonačelnik Opštine Brčko od 1999. do 2000. godine.