ČEKA SE NOVAC ZA SPROVOĐENJE IZBORA

Institucije BiH do danas, odnosno do donošenja odluke o raspisivanju i održavanju lokalnih izbora u BiH 4. oktobra, nisu obezbijedile potrebna sredstva za njihovo sprovođenje i imaju zakonski rok od 15 dana da to učine, a ukoliko to ne bude učinjeno u ovom roku postoji mogućnost da izbori budu odgođeni, najviše za 30 dana.

Predsjednik Centralne izborne komisije /CIK/ BiH Vanja Bjelica Prutina izjavila je na konferenciji za novinare da je za sprovođenje ovogodišnjih lokalnih izbora potrebno oko devet miliona KM, od čega je u budžetu institucija BiH potrebno obezbijediti oko 4,2 miliona KM.

“Preostala sredstva potrebna za sprovođenje izbora obezbjeđuju gradovi/opštine u svojim budžetima, od čega najveći dio, oko četiri miliona KM, ide za naknade članovima biračkih odbora”, rekla je Prutina i podsjetila da do sada samo opštine Kostajnica i Bileća nisu obezbijedile potrebna sredstva.

Ona je izrazila nadu da će potrebna sredstva biti obezbijeđena i naglasila da okvirni iznos predviđen za održavanje izbora ne uključuje eventualne troškove za obezbjeđenje posebne zaštitne opreme, te drugih sredstava zaštite s obzirom na to da nije moguće isključiti da će u vrijeme izbora trajati epidemija virusa korona.

Prutina je naglasila da je CIK, zbog toga što još nisu obezbijeđena potrebna sredstva za održavanje izbora, onemogućen da sprovodi predizborne aktivnosti koje su uslovljene novčanim sredstvima, što može ugroziti datum održavanja izbora.

“Zbog ovoga CIK danas nije usvojio Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti koje se uobičajeno donosi na dan raspisivanja”, rekla je predsjednik Komisije i objasnila da to praktično znači da će sve izborne aktivnosti, osim registracije birača koji glasaju izvan BiH, biti sprovođene u onom periodu koji će naknadno biti utvrđen.

Ona je navela da te aktivnosti obuhvataju i preuzimanje obrazaca za prijavu političkih subjekata, podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, uključujući i prikupljanje potpisa podrške birača, kao i podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili lista nezavisnih kandidata.

“Ovo uputstvo CIK će donijeti nakon što se obezbijede potrebna novčana sredstva za sprovođenje izbora, cijeneći odluke nadležnih organa u BiH u vezi sa sprečavanjem širenja epidemije virusa korona”, rekla je Prutina.

Prema njenim riječima, zbog neusvajanja budžeta institucija BiH CIK je bio onemogućen pravovremeno pokrenuti najvažnije postupke javnih nabavki, a nije u mogućnosti ni da angažuje dodatno osoblje.

Ona je precizirala da je Izbornim zakonom BiH predviđeno da održavanje izbora može biti odgođeno najviše za 30 dana.

S obzirom na nedostatak finansijskih sredstava za štampanje i dostavu obrazaca za registraciju birača koji glasaju u inostranstvu, ali i otežanog poštanskog saobraćaja zbog pandemije virusa korona, prvi put je obrazac prijave dostupan samo u elektronskoj formi, i to na zvaničnoj internet stranici CIK-a.

Ovogodišnji lokalni izbori raspisani su za 64 opštinska vijeća u Federaciji BiH i 56 skupština opština u Republici Srpskoj, kao i za 120 načelnika opština u BiH, 14 gradskih vijeća u Federaciji, sedam skupština gradova u Srpskoj, 22 gradonačelnika u BiH, te skupštinu Brčko distrikta.

Na izborima su predviđena 23 zagarantovana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena u 21 opštini, a prvi put će na lokalnim izborima gradonačelnik Istočnog Sarajeva biti biran neposredno, u skladu sa izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske.

Prema odluci CIK-a, izbori za grad Mostar biće raspisani po sticanju neophodnih uslova za to.

S obzirom na to da prve nedjelje u novembru ove godine katolici obilježavaju Dan svih svetih, u slučaju odgađanja lokalnih izbora za 30 dana izbori bi u tom slučaju bili održani 8. novembra.

