SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, ALI TOPLO ZA OVO DOBA GODINE

U BiH sutra će biti veoma toplo vrijeme, a najviša dnevna temperatura dostizaće 30 stepeni Celzijusovih.

Ujutro se očekuje pretežno vedro i sunčano, a više oblaka biće na sjeveroistoku i jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće pretežno do potpuno oblačno vrijeme, ali toplo za ovo doba godine. Krajem dana razvedravanje u sjevernim i južnim predjelima.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južni i jugozapadni, na momente i pojačan.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 14, na planinama od sedam stepeni, a najviša dnevna od 22 do 27, na sjeveru i do 30, u planinama od 18 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost.

/SRNA/