SUTRA PLJUSKOVI

U BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Ujutru će biti oblačno sa kišom, a tokom prijepodneva očekuje se rast intenziteta padavina uz pljuskove i moguću grmljavinu.

Prestanak padavina i postepeno razvedravanje očekuje se kasno uveče i tokom noći, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Duvaće slab do umjeren vjetar istočnog smjera, a u sjeverozapadnim područjima na momente i pojačan. Poslije podne, vjetar će mijenjati smjer na sjever.

Jutarnja temperatura biće od deset do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu od 22 do 24 stepena Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

