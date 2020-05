DODIK: BIĆE PROMIJENJEN POSLOVNIK O RADU NARODNE SKUPŠTINE

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će već na prvoj redovnoj sjednici biti promijenjen Poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srpske da bi se spriječilo degradiranje ove institucije od pojedinih poslanika.

Dodik je istakao da građani Republike Srpske imaju veliko povjerenje u Narodnu skupštinu, koja je bila mjesto koncipiranja najtežih odluka u najteže vrijeme, poput rata kada je imala dostojanstvo, vlast i opoziciju, ali nije bila degradirana kao danas od nekoliko poslanika koji pokušavaju da je prilagode svojim potrebama, iznose neistine, a nisu spremni na prigovor za svoje djelovanje.

“Ovo su ozbiljna vremena, politika je uvijek bila djelatnost za ozbiljne ljude, ne za šarlatane, za one koji prave lične promocije, nose telefone i slikaju se”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Upitan da li je Narodna skupština mjesto u kojem neko može da izvodi performanse, Dodik je odgovorio da treba pitati one koji to već godinu i po rade, a da je njegova izjava o navodnom prisluškivanju bila možda neuspješan pokušaj u tom smislu.

“Nisam imao namjeru da dovedem u nezgodnu poziciju Narodnu skupštinu nego njih troje, četvoro, koji upravo drže u zarobljeništvu skupštinu i javnost, skrnave instituciju, zloupotrebljavaju priču o nekom krivom navodu, nekoj proceduri i tako dalje, što je neprihvatljivo. Pokušao sam da napravim taj performans sa prisluškivanjem, ali onaj ko to radi sigurno se ne hvali javno”, naglasio je Dodik.

On je ponovio da je to bio njegov pokušaj da ukaže onima koji to stalno rade kako to izgleda, te dodao da su njegovu izjavu neki ozbiljno shvatili i da podižu tužbe, ali da nema nikav problem s tim u vezi.

Dodik je naglasio da Republika Srpska nema kapacitete da nekoga prisluškuje i da postoje mnogo jači partneri koji to ne bi ni dozvolili.

Upitan da pojasni proceduru na osnovu koje je imao pravo da govori u Narodnoj skupštini, Dodik je rekao da za svaku sjednicu dobije poziv i da ima pravo da govori kada god zatraži, kao što to imaju i predsjednik Republike, premijer ili predsjednik Narodne skupštine.

/Srna/