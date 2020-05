BRČKO: POČELA PRIPREMA REKONSTRUKCIJE SAVSKOG MOSTA

U Brčkom je počela priprema rekonstrukcije savskog mosta, koji je zbog oštećenja zatvoren za teretni saobraćaj početkom prošle godine.

Rekonstrukciju mosta, koji povezuje Brčko i Gunju, radiće Javno preduzeće “Putevi Brčko”, koje je obezbijedilo 1,6 miliona KM iz dobiti preduzeća iz 2018. godine, a koje su skupštinskom odlukom u decembru 2019. odobrene i raspoređene za rekonstrukciju mosta.

Direktor preduzeća “Putevi Brčko” Miroslav Miškić rekao je da će analize pokazati koliko će tačno novca biti potrebno za rekonstrukciju, te da bi, ukoliko sve bude išlo prema planu, građevinski radovi trebali početi u proljeće sljedeće godine.

On je naveo da će prvo biti urađeni svi istražni radovi koji podrazumijevaju snimanje dna rijeke, podlokavanje stubova, eroziju ispred, kao i snimanje gama zracima stubova koji su u vodi.

“Planirano je da se uradi i biopsija kompletnog čelika, da vidimo da li je istrošen materijal i da li je most uopšte moguće vratiti u teretni saobraćaj sa ovim čim raspolažemo”, izjavio je Miškić novinarima.

On je napomenuo da se novi mostovi projektuju na eksploatacioni period do 80 godina, a da je ovaj most star 130 godina.

“Kada budemo uradili sva istraživanja, prije svega, čelične konstrukcije, znaćemo u kojem ćemo pravcu ići i ti podaci će ući u idejni projekat koji je planiran tenderskom dokumentacijom u dvije varijante”, kaže Miškić.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić rekao je da je sada teško procijeniti štetu od zabrane saobraćaja za teretna vozila preko mosta, te da najviše gubitke trpi brčanska luka u kojoj je smješten carinski terminal.

“Mi se nadamo da će ovo biti izlaz ne samo za privredu, nego i za distrikt Brčko prema EU. Ovo je jedan od najvažnijih projekata koji su trenutno aktuelni na prostoru distrikta”, naglasio je Milić.

On je dodao da su u toku pregovori Vlade distrikta i kompanije “Studen”, sa kojom je potpisan memorandum o razumijevanju, o pokretanju i odobravanju projekta “Slobodna ekonomska zona”, koji je veoma bitan za Brčko distrikt.

