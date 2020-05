U BiH danas će prije podne u većini krajeva biti pretežno sunčano, a poslije podne očekuje se naoblačenje sa lokalnim pljuskovima. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverozapadnog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura vazduha biće od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

/SRNA/