TEGELTIJA: OD 1. JUNA OTVARANJE GRANICA PREMA SUSJEDIMA

Predsjedavajući Savjeta ministra Zoran Tegeltija izjavio je da je na današnjoj sjednici Savjeta ministara donesena odluka da BiH 1. juna otvara granice bez ograničenja prema susjednim zemljama.

“Pitanje otvaranja granica BiH i preferencijalnog tretmana domaće robe nešto je što smo morali završiti do 1. juna”, rekao je Tegeltija na konferenciji za novinare u Sarajevu nakon sjednice Savjeta ministara.

Odluka o ulasku stranaca odnosi se samo na građani Srbije, Crne Gore i Hrvatske, dok ostali strani državljani samo pod određenim uslovima mogu da uđu u BiH kako je to definisano protekle sedmice.

“Na prošloj sjednici donijeli smo odluku da se omogući ulazak poslovnim ljudima u BiH i najavili da ćemo prema susjedima otvoriti granicu od 1. juna. Granica će biti otvorena bez ograničenja za građane susjednih zemalja – Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku”, naglasio je Tegeltija.

Predsjedavajući Savjeta ministara je napomenuo da susjedne zemlje nisu bile blagonaklone za građane BiH, kojima je za sada omogućen ulazak samo u Srbiju.

“Prema ulasku u Hrvatsku i dalje postoji značajan broj ograničenja za građane BiH. Crna Gora vodi neku svoju posebnu politiku po pitanju građana BiH kojima nije dozvoljen ulazak. U ovom trenutku imamo za građane BiH otvoreno samo granicu Srbije”, rekao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, uz set mjera kojima se olakšava protok ljudi, robe i kapitala, donesena je i odluka da za saobraćaj budu otvoreni međunarodni granični prelazi na aerodromima u BiH.

“To znači da više nema ograničenja za slijetanje aviona na našim aerodromima. S tim što svi ljudi koji budu putovali avionima moraju da se pridržavaju ograničenja koja su definisana sa stanovišta prava ulaska ili sa stanovišta da se obezbjeđuju odgovarajući uslovi”, rekao je Tegeltija.

Govoreći o zahtjevu poslovne zajednice u BiH da bude obezbijeđen preferencijalni tretman domaće robe i u idućoj godini, Tegeltija je pojasnio da je to pitanje regulisano shodno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU koji je potpisan 1. juna 2015. i ističe 1. juna ove godine.

“Najveći nivo zaštite odnosio se na 15 odsto i on se nalazi sada na nivou od pet odsto. Kao posljedica uticaja na ekonomiju pandemije zahtjev poslovne zajednice jeste bio da se obezbijedi preferencijalni treman i u narednih godinu dana u iznosu od 50 odsto”, rekao je Tegeltija.

On je naveo da je procijenjeno da je neophodno i u idućoj godini obezbijediti preferencijalni tretman za domaće subjekt,e ali da je to prevelika stopa pa je Savjet ministara predložio da bude obezbijeđena primjena preferencijalnog tretmana domaće robe i u 2020. godini do 1. juna 2021. godine po stopi od 30 odsto.

Prijedlog ove odluke će pripremiti Agencija za javne nabavke, a Savjet ministara će odluku usvoji najkasnije do subote, 30. maja.

“Razmatrali smo i veći broj sporazuma o međunarodnoj saradnji. Odobrili smo i sporazum o grant sredstvima za nastavak izgranje koridora `Pet Ce`. Posljednji sporazumi su se uglavnom ticali nastavka izgradnje prema sjeveru, a ovo je grant koji je određivao izgradnju koridora `Pet Ce` prema jugu”, naveo je Tegeltija.

Predsjedavajući Savejta minsitara je rekao da je na današnjoj sjednici razmatran i dio izvješaja o radu za 2019. godini i program rada za 2020. godinu određenih institucija.

“Pripremili smo veliki broj odgovora na poslaničke inicijative i odgovore na poslanička pitanja i tako praktično iscrpili dnevni red”, rekao je Tegeltija.

