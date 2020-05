RADMANOVIĆ: PREMA DEJTONU BiH NEMA IMOVINU

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović izjavio je Srni da je pitanje imovine u BiH riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom i da imovina koju koriste Oružane snage BiH ne može biti knjižena na BiH, koja, prema Dejtonu, nema imovinu.

“U Aneksu četiri jasno stoji šta pripada BiH. Tu nema imovine. Ne može se na BiH knjižiti nešto što je vlasništvo Republike Srpske, ili Federacije BiH /FBiH/, ili nekog kantona. Ne postoji ustavni osnov za to, niti će ko to dozvoliti”, rekao je Radmanović, komentarišući tvrdnje ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Sifeta Podžića da perspektivna vojna imovina treba da smatra da je to pitanje riješeno u Dejtonu i da je tim dokumentom jasno rečeno koliko imovine i teritorije pripada Srpskoj, a koliko FBiH.

Radmanović navodi da se to pitanje često koristi u političke svrhe i dodatno usložnjava odnose u BiH, te podsjeća da ta tema u BiH pravi probleme u posljednjih desetak godina i od pojavljivanja zahtjeva “pet plus dva”.

“Činjenica je da se ne može upisati na BiH ono što je na teritoriji Republike Srpske jer to ne piše u Dejtonu, a taj dokument je tačno regulisao koliko teritorije joj pripada. Ne može se jednostranom odlukom nešto upisati na BiH i ne može se promijeniti taj dejtonski odnos kada je riječ o teritoriji i imovini”, naglašava Radmanović.

On je rekao da vojska i Oružane snage BiH funkcionišu iako koriste imovinu Republike Srpske ili nekog drugog dijela BiH i dodao da takvih rješenja ima i u drugim zemljama.

Radmanović je naveo da imovina koja više ne bude trebala Oružanim snagama BiH u bilo kom dijelu BiH ostaje i na korištenju i u vlasništvu dijela BiH na kojem se nalazi.

“To stvara samo probleme i Podžić je pod pritiskom nekih krugova dao takvu izjavu”, smatra Radmanović.

/SRNA/