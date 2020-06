DODIK: RADONČIĆ JE RADIO DOBRO I U INTERESU BEZBJEDNOSTI

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je veoma loše to što je Fahrudin Radončić podnio ostavku na mjesto ministra bezbjednosti u Savjetu ministara, dodajući da je Radončić dobro upravljao Ministarstvom, te da je pretendovao za čovjeka koji bi mogao da objedini sve bezbjednosne agencije u BiH.

“Zato mislim da je loše što smo ga izgubili. Ne znam njegove razloge, ali mogu da naslutim. Vidio sam na sjednici Predsjedništva da on u sebi nosi jednu vrstu ogorčenja, prigovarajući SDA da vodi neadekvatnu migrantsku politiku i to je već poznata priča”, rekao je Dodik za TV “Al džazira”.

Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, podsjeća da mjesto ministra bezbjednosti u Savjetu ministara pripada Bošnjacima, te da smatra da neće biti problema prilikom imenovanja novog ministra.

Tvrdnju SDA da je hapšenje premijera Federacije BiH /FBiH/ Fadila Novalića u aferi “Respiratori” državni udar, Dodik je ocijenio kao nastojanje te stranke da iskontroliše pravosudni sistem u BiH što je, kako je rekao, praksa posljednjih nekoliko godina.

“To je bilo pretjerano, treba prepustiti nadležnim organima da rade svoj posao. Očigledno da treba da se razjasni sve šta se dešavalo”, rekao je Dodik.

On smatra da treba ocijeniti da li je u aferi “Respiratori” bilo riječi o organizaciji koja je svjesno htjela da pribavi korist ili je riječ o objektivnim okolnostima koje su u vrijeme pandemije bile puno komplikovanije nego normalnom stanju.

Srpski član Predsjedništva BiH objašnjava da su uslovi rada, poslovanja i nabavki u vrijeme pandemije bili potpuno nepoznati sa stanovišta realnih odnosa, da je bio poremećen čitav sistem nabavki, a posebno respiratora.

Dodik je rekao da nije u potpunosti upoznat o nabavci respiratora u FBiH, jer je to u nadležnosti federalnih institucija.

On je naglasio da u Republici Srpskoj nema problema što se tiče nabavke opreme.

“Nema nikakve zloupotrebe u nabavci mobilne bolnice, nemamo ništa protiv da se to preispita. Ako Tužilaštvo Republike Srpske smatra da to treba preispitati i procesuirati, nema niko ništa protiv”, istakao je Dodik.

Lider SNSD-a ponovio je da Sud BiH i Tužilaštvo nisu u skladu sa Ustavom BiH, da je bilo mnogo zloupotreba u pravosuđu, te da je krajnje vrijeme da se razgovorom nađe rješenje za te institucije da bi odgovarale ustavnom poretku.

/SRNA/