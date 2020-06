NORVEŠKA: KLIZIŠTE ODNIJELO OSAM KUĆA U MORE

Jan Egil Bakedal je pripremao sendvič kada je začuo veliku buku i shvatio da se radi o klizištu koje se pokrenulo na obližnjem brdu u Norveškoj. Bakedal je za AP rekao da je istrčao iz kuće u strahu, a potom je i snimio kliziše u blizini grada Alte koje je odnijelo osam kuća u more.

Klizište je bilo široko između 650 i 800 metara, a visoko do 40 metara.

Portparol policije je rekao da niko nije povrijeđen te da je klizište osim kuća u more odnijelo i jedan automobil. Nakon velikog je uslijedilo i nekoliko manjih klizišta, a okolne kuće su evakuisane.