NEŠIĆ: KRNJI SAVJET ZBOG INERTNOSTI NA MIGRANTSKU KRIZU

Poslanik DNS-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nenad Nešić izjavio je Srni da ostavka ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudina Radončića treba da zabrine sve u ovoj zemlji, ukoliko su zaista razlozi oni koje je naveo, jer to govori da BiH ima vrlo ozbiljne bezbjednosne probleme izazvane migrantskim talasom i da to sve može skupo koštati, posebno jer je dio bošnjačkih političara inertan i nespreman da reaguje u interesu BiH i građana.

Nešić je istakao da krnji Savjet ministara nije dobra opcija za BiH i da će se to odraziti na ukupne zadatke ove institucije, pogotovo u situaciji kada je BiH suočena sa migrantskom krizom, koja se godinama sistemski ne rješava.

“Svaka normalna zemlja mora znati ko u nju dolazi i ko kroz nju prolazi, i pronaći sve moguće načine da se zaštiti od ulaska bezbjednosno opasnih lica, a takvi nam izgleda masovno ovdje ulaze i šetaju. Da li treba da nam se desi neki teroristički napad da bi se osvijestili?”, pita Nešić.

On podsjeća da nije prvi put da Savjet ministara radi u krnjem sastavu, te da zamjenik ministra bezbjednosti ima sva ovlaštenja ministra do izbora novog ministra.

“Jako je važno da novi ministar kojeg predloži bošnjački blok bude neko ko će znati i htjeti da se suoči sa ozbiljnim bezbjednosnim problemom, a ne neko ko će nostalgično gledati na Pakistan i iz sentimentalnih razloga dopuštati ugrožavanje bezbjednosne situacije u BiH”, istakao je Nešić.

On nije mogao da komentariše da li će podržati prijedlog SDA za ministra, jer takvog prijedloga, kako je rekao, još nema.

Savjet ministara, od opštih izbora do sada, radio je u punom kapacitetu samo petnaestak dana. Sada se očekuje da SDA predloži novog ministra bezbjednosti u Savjetu ministara nakon Radončićeve ostavke.

