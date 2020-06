SUTRA KIŠA, NA JUGU SUVO

U BiH sutra se očekuju kiša i pljuskovi, osim na jugu Hercegovine.

Ujutro će na jugu i zapadu biti vedro i pretežno sunčano uz malu oblačnost, a u ostalim krajevima uz porast oblačnosti padaće slaba kiša mjestimično, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana u većini krajeva biće nestabilno sa kišom i pljuskovima.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na sjeveru i jugu do 28 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren, pretežno južni vjetar.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima padala je slaba kiša.

/SRNA/