MITROPOLIT HRIZOSTOM: U PLANU IZGRADNJA KONAKA I VRAĆANJE MONAŠTVA U MANASTIR VOZUĆICA

NJegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom rekao je u Vozući da srpski narod ovog kraja nije pokolebalo sve što ga je zadesilo i najavio da je u planu da uz obnovljeni njemanjićki manastir Vozućica budu izgrađeni konaci i dovedeno monaštvo.

“Sa svih strana su iskušenja, zato nam je potreban Duh sveti da bismo izdržali. Lažu na nas, ali budimo hrabri. Mi moramo ostati vjerni”, poručio je vladika Hrizostom u obraćanju vjernicima nakon Svete arhijerejske liturgije koju je služio sa sveštenstvom u manastiru Sveta trojica – Vozućica povodom slave ovog hrama Silaska Svetog duha na apostole.

On je Vozućanima poručio da treba da čuvaju ovaj sveti hram.

“Čuvajte manastir Vozućicu. Ovo je vaša svetinja”, rekao je mitropolit Hrizostom juče okupljenim Vozućima, koji su došli na tradicionalni crkveni zbor na Duhove iz mnogih dijela Republike Srpske, FBiH, regiona i svijeta, budući da su prognani 1995. godine.

Mitropolit Hrizostom je rekao da Sveti duh ispunjava crkvu blagodaću da bude zajednica Boga i čovjeka, a zadatak Crkve uvijek je bio da nauči ljude vjeri.

“Počeli smo da oslikavamo ovaj hram. Ako Bog da, imamo namjeru da podignemo konake i imamo monaštvo”, istakao je vladika Hrizostom.

On je zahvalio protojereju-stavroforu Zoranu Živkoviću i njegovoj porodici koji čuvaju ovaj manastir i vole ga, ističući da je ta porodica primjer kako da se služi Gospodu i narodu.

“Neka nam Gospod da snage, neka nas ukrijepi i osnaži da budemo jaki i odlučni. Neka nam je srećna krsna slava naše svetinje i da odavdje odemo jači, hrabriji i okrepljeniji”, rekao je mitropolit Hrizostom.

Zahvalivši mitropolitu Hrizostomu za brigu i pažnju koju pokazuje prema ovom manastiru, otac Zoran je istakao da je već poznato da Vozućani u velikom broju dolaze na sve svečanosti kod manastira Vozućica, a to su potvrdili i ovaj put.

“Zahvaljujemo svima vama koji ste bili na ovoj svečanosti u našem manastiru, kao i na vašem aktivnom učešću u svim značajnim aktivnostima koje smo realizovali i koje planiramo realizovati kod manastira Vozućica”, rekao je paroh Živković.

Predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana Zoran Blagojević, koji je ove godine bio kum slave hrama, rekao je Srni da se i dalje traga za 132 Srba koji su nestali u odbrambeno-otadžbinskom ratu u Vozući, te ukazao na opstrukcije u potrazi za njima, kao i na prekopavanja i premještanja grobnica.

On je podsjetio da su narod i hram u Vozući bili odbranjeni do samog kraja rata od 1992. do 1995. godine, sve dok se nisu umiješale međunarodne vojne snage NATO-a.

“Hram je poslije 1995. godine postepeno devastiran, ali smo ga obnovili. Našem narodu je posebno zadovoljstvo da dođu kod manastira na ovaj značajni datum – slavu hrama. Još jedan značajan datum koji posebno obilježavamo je 10. septembar, kada je srpski narod Vozuće protjeran”, rekao je Blagojević.

Blagojević je izrazio nadu da će se istrajati na ideji da budu izgrađeni konaci kod manastira da tu bude monaštvo, podsjetivši da u ovom manastiru već više vijekova nema monaštva i da je postojala ideja o njihovom vraćanju 1857. godine, kada je takođe obnavljan hram, ali se to do današnjih dana nije uspjelo.

“Nadam se da ćemo mi istrajati u tome“, rekao je Blagojević i podsjetio da se Građevinski odbor ranije bio obratio blaženopočivšem mitropolitu Nikolaju da se izgrade konaci kod manastira kako bi tu mogli u svako doba biti prisutni kaluđeri da ugoste svakog gosta koji želi da posjeti manastir.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić prisustvovala je liturgiji i izjavila Srni da je veoma važno ne zaboraviti svoje porijeklo i bogomolje, kao i njegovati i čuvati svoju tradiciju.

“Mi konstantno pratimo sve akademije u septembru u Doboju povodom obilježavanja stradanja Srba u Vozući i rado se odazovemo svim dešavanjima kod ovog svetog hrama“, navela je Vulićeva.

Svetu arhijerejsku liturgiju sa mitropolitom Hrizostomom sasluživali su parosi dobojski Mirko Nikolić i Duško Nedić, paroh iz Mokrog Dalibor Stakić, paroh zenički Marko Maleš i eparhijski đakon Budimir Gardović. Liturgiji je prisustvovala i delegacija grada Doboja.

Kumstvo slave manastira Vozućica za narednu godinu od Zorana i Vere Blagojević preuzeo je Saša Panić.

Nakon svete arhijerejske liturgije, ophoda litije oko manastira i prelamanja krsnice, kumovi su za sve priredili slavski ručak i nastavljeno je slavlje uz muziku i tradicionalno igranje kola na livadi kod manastira, podno brda četinara, uz rijeku Vozućicu.

Srbi iz Vozuće su surovo prognani u operaciji takozvane Armije BiH “Uragan” koja je trajala od 10. do 24. septembra 1995. godine, a prethodilo joj je NATO bombardovanje i uništavanje srpskih civilnih repetitora i objekata.

Na tri lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske napadalo je 23.000 vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH, odred “El mudžahedin” uz podršku NATO snaga za brza dejstva.

Tada je spaljeno 30 sela, protjerano 1.920 porodica sa 7.680 članova, ubijeno više od 500 vojnika i civila. Posmrtni ostaci 132 srpska vojnika i civila još se traže, uz stalne opstrukcije i prikrivanje svjedoka i dokaza.

