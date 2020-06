BRČKO: ČLANOVI NAUTIČKOG KLUBA KRENULI NA PLOVIDBU SAVOM DO UŠĆA RIJEKE UNE

Članovi Nautičkog kluba iz Brčkog jutros su brodicom krenuli na sedmodnevnu plovidbu rijekom Savom do Une i natrag, u dužini oko 600 kilometara, a čiji je cilj promocija riječnog turizma.

Predsjednik Nautičkog kluba “Brčko” Edin Hodžić rekao je Srni da je želja članova kluba i da osvoje rijeku Savu.

“Ovo nam je četvrta po redu plovidba, a treća uzvodno. Prve godine smo je organizovali do Slavonskog Broda. Prije dvije godine smo plovili do ušća rijeke Vrbas, a prošle do Beograda i nazad”, pojasnio je Hodžić.

On je napomenuo da će tokom plovidbe petočlana posada odmarati na nekoliko mjesta gdje će im se pridružiti prijatelji kluba iz Brčko distrikta, Republike Srpske i Federacije BiH.

