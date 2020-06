I SUTRA KIŠA

U BiH i sutra se očekuje nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove sa grmljavinom, povremene sunčane intervale, te dnevnu temperaturu do 25 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti pretežno sunčano, ponegdje oko rijeka i po kotlinama moguća je sumaglica ili magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U sjevernim i zapadnim krajevima će tokom dana biti uslova za kišu i lokalne pljuskove, a u južnim krajevima biće pretežno sunčano.

Poslije podne i uveče biće sunčano u većini krajeva.

Duvaće slab vjetar do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 11 do 16, a najviša dnevna od 17 do 23, na sjeveru i jugu do 25 Celzijusovih stepeni.

/SRNA/