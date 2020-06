STOKIĆ: BOLNICA SPREMNA DA ZAPOSLI NEONATOLOGA

Direktor Bolnice u Brčkom Dušan Stokić rekao je da ova zdravstvena ustanova nikada nije imala neonataologa niti je standarad da takve bolnice moraju da ga imaju, ali da je spremna da ga zaposli.

Stokić je objasnio da su neonatologiju uvijek pokrivali pedijatri sa pedijatrijskog odjeljenja, da oni prisustvuju svakom porodu, te da pregledaju i ocjenjuju novorođenčad u prvih pet minuta života.

On je istakao da bi bilo dobro da bolnica u Brčkom ima neonatologa, ali da niko od pedijatara nije spreman da ide na tu supspecijalizaciju.

“Prije nekoliko dana dostavili smo plan specijalizacija i supspecijalizacija za ovu godinu gdje sam ponovo predložio nenonatologiju. Niko se za sada iz naše zdravstvene ustanove nije javio za nju”, rekao je Stokić novinarima.

On je dodao da je brčanska bolnica spremna da zaposli neonatologa iz drugih sredina, te ih je pozvao da se jave.

Predsjednik brčanskog Udruženja “Beba više” Željko Lazarević rekao je da, prema informacijama koje Udruženju stižu od porodilja iz Škole za trudnice, pedijatar bebu ne vidi do jutra ukoliko se žena porodi tokom noći.

On je podsjetio da je prije godinu dana Udruženje organizovalo mirne proteste nakon što je u brčanskom porodilištu umrla beba dva dana po rođenju. Namjera tih protesta, dodao je on, bila je da bolnica dobije neonatologa, ali se to do danas nije desilo.

“Neophodno je da imamo neonatologa. Prošle godine, kada se dogodio taj nesrećni slučaj, rečeno nam je da sestra nije napravila dobru procjenu. Da sestra može praviti dobru procjenu zdravstvenog stanja bebe ona ne bi bila sestra nego doktor”, istakao je Lazarević.

On je pozvao na odgovrnost sve one koji su kreirali ovakav ambijent u distriktu u kojem ljekari ne žele da se usavršavaju.

