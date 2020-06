SUTRA SUNČANO, PONEGDJE MOGUĆA KIŠA

U BiH sutra će biti promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima, a ponegdje je moguća i kiša.

Ujutro se očekuje pretežno sunčano, a tokom dana su uz dnevni razvoj oblačnosti mogući kiša i pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 17, na jugu i sjeveru do 19, a najviša dnevna od 18 do 24, na sjeveru i jugu oko 29 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme.

